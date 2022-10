Lali Espósito tuvo que cancelar shows por un problema de salud

"Me reporto por un bajón, para dar una noticia que no está buena, que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy fuerte", introdujo Lali Espósito mediante sus historias de Instagram.



"Tengo un poco de fiebre, una tos imposible, que empiezo y no paro, es insoportable. Por recomendación del médico y los estudios que me hice me piden reposo este fin de semana, y eso hace amigos de Trelew y Neuquén que no pueda presentarme con el show. Pero trabajamos con todo el equipo para encontrar fechas posibles, cerca", explicó.



"Amigos de Neuquén, el show se pasa para el 6 de noviembre y el 8 es el show de Trelew", informó la intérprete de "N5". “Les pido disculpas por no poder cumplir, pensé que iba a recuperarme este fin de semana, pero la verdad es que no. Vengo arrastrando esto desde hace mucho tiempo y tomando medicamentos y tapando esta gripe. Yo soy una demente, no está bien, e intento seguir con los shows y los laburos, pero es un show muy largo y no puedo hacerlo a medias, no se lo merecen", manifestó.



Y detalló: "Las estradas valen igual, con la misma entrada que tenían van a ir a la nueva fecha y por si algún motivo no pueden ir, les van a reintegrar el dinero de la entrada. Perdón, pero hay que priorizar la salud a veces y quiero darles el mejor show posible".

Fuente: Exitoína