Sol Pérez eligió a sus participantes favoritos de Gran Hermano

Pérez formó parte de The Challege, un programa que se verá en el verano.Redes sociales.En medio del boom de Gran Hermano, Sol Pérez confesó quién es su participante favorita: "Para mí la gran revelación es Julieta, pensaba que iba a pasar desapercibida, que no se iba a involucrar tanto. Me encanta y le pongo muchas fichas, no sé si va a llegar a la final, pero creo que es una buena jugadora".En una entrevista con Pablo Montagna por Radio Rivadavia, la famosa recordó el episodio en el que la joven oriunda de Villa Devoto encaró a Martina Stewart Usher y la trató de "careta" por dar un doble mensaje en relación con su vínculo con las mujeres de la casa. "Yo soy igual y quizás por eso me gusta tanto", reconoció y también destacó a Coti Romero y Juliana Díaz."Estoy re contenta con este trabajo, miro lo que pasa en la casa todo el día", destacó la también presentadora de noticias en Canal 26 y reveló que decidió abandonar el panel de Nosotros a la mañana para enfocarse en sus estudios. "Tomé la decisión de irme para poder estudiar y, finalmente, recibirme (de abogada)", señaló la joven de 29 años.Por último, confirmó que forma parte del staff de The Challenge, el nuevo reality de Telefe que tendrá a Marley como conductor. "De eso no puedo decir nada, pero sí te puedo adelantar que nunca se vio en nuestro país nada semejante. Es impresionante lo que se viene", explicó. La competencia se grabó recientemente en un predio de pilar, pero recién saldrá al aire en el verano.