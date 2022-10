Icardi habría pedido que no le paguen un millón de euros a Wanda: el motivo

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio del rumor de romance de ella con L-Gante, sigue sumando capítulos.



Luego de que ella aterrizara en Turquía para reencontrarse con sus hijos, demostró que no se instaló en su casa familiar con Mauro, sino en una reconocida cadena hotelera.



Acto seguido, la cuenta Gossipeame, que se dedica a dar información sobre los famosos vía Instagram, reveló que Mauro habría pedido en su club, Galatasaray, que no le paguen a Wanda.



La cuenta Gossipeame hizo eco de una noticia de un medio turco a través de sus stories de Instagram.



"Desde Turquía, llega que Wanda habría pedido un millón de euros en concepto de representante e Icardi habría dicho: 'No se lo paguen, no es mi representante'", contaron.