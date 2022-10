L-Gante: romántico mensaje para Wanda Nara y uno irónico para Tamara Báez

El cantante L-Gante publicó dos mensajes en sus redes sociales en los que se muestra romántico con la mediática Wanda Nara, con quien se rumorea que estaría en una relación, y desafiante con su ex pareja, Tamara Báez.La demostración de cariño del artista popular llegó en uno de sus posteos en Instagram, en el que se lo ve sin remera de espaldas a un espejo. “Te hago la cabida cuando me lo pidas que yo te lo deeeeeee… #lamafilia”, redactó.“Mirá vos”, fue la respuesta de Wanda. Entonces, el referente de la Cumbia 420 le escribió “Te extraño”. En los últimos días lanzó la canción que le habría dedicado a la rubia, El último romántico.Pese a su gran momento personal, L-Gante no olvidó su conflicto judicial con Báez. Sobre quien se refirió al ver una nota periodística en la que ella se muestra feliz por lo que logró, por su éxito como influencer y, además, en la que celebra que lo consiguió “sin hablar mal de nadie”.Luego de esto, L-Gante, cuyo nombre es Elian Valenzuela, publicó frente a ese artículo: “Aplausos. Lo logró”.Wanda vino a la Argentina por trabajo y en su estadía conoció a L-Gante. Durante el último tiempo, los rumores sobre que estaban juntos fueron en aumento y la empresaria se encargó de decir la verdad antes de regresar a Turquía con su familia.“No estoy de novia, es una relación buena onda”, expresó la empresaria a LAM. Luego, al ser consultada acerca si era una “amistad con sexo”, ella respondió: “No, yo no soy tan liberal”.Y finalizó: “No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor. (...) L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo”.