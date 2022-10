China Suárez contó cómo le afectaron las críticas durante el “Wandagate”

Eugenia la China Suárez suele ser noticia por temas que traspasan su carrera y que tienen como foco su intimidad. Este domingo invitada a Almorzando con Juana, la actriz admitió que lo que se dice de ella le afecta, reveló que debió tomar medicación y apuntó contra la prensa: “No soy un negocio porque soy persona”.



El debate comenzó después de que Juana Viale le consultara cómo sobrellevaba lo que ocurría con ella y la prensa. “Uno por momentos se acostumbra. Ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero no siempre estoy bien”, se sinceró.



Acto seguido, cuestionó a la prensa y remarcó: “Muchos dicen ‘es un juego’. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre vos?”.



Entonces aseguró que a ella todas esas situaciones las lastiman y eso preocupa a su entorno. “Mis hijos son chicos y no tienen acceso, pero mucha gente de mi familia o amigas -que no tienen nada que ver con el medio- me dicen que salga a decir algo. Y tampoco es la solución porque se habla más. Cuando salís a aclarar, a veces, iluminás más el problema”, señaló.



La conductora volvió a la pregunta disparadora y comentó que ella llegó a sufrir ataques de pánico por tanto asedio. En la misma línea, la China admitió: “Sí, yo tomé medicación”. “Por ahí la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada... Eso también me jugó en contra porque es ‘demoslé total no le pasa nada. Es como inquebrantable’”, reflexionó.



La China Suárez opinó sobre las cosas que se dicen de ella en los medios

En el piso también estaban Dominique Metzger, Osvaldo Bazán, Benjamín Rojas y Campi que opinaron hoy el público toma con pinzas lo que se dice.



La China coincidió y haciendo hincapié en las distintas cosas que han expuesto de ella, reflexionó: “Es que a veces es tanto el nivel de invento constante que ya decís ‘A mí no me dan las horas del día para mandarme la cantidad de cagadas que dicen que me mando’”.



Tras la declaración de la actriz, el humorista puntualizó que lo que ocurre con ella -como con tantos otros- tiene que ver de alguna manera con el negocio del entretenimiento.



La China admitió que ella trabaja desde chica y que está muy expuesta, pero criticó: “No es importante que me coma un chicle cuando se están prendiendo fuego los bosques, la gente tiene hambre... Y no me considero un negocio porque soy persona... Detesto esa frase del precio de la fama”. “Una cosa son los haters, la exposición y salir a la calle pero que puedan decir cualquier cosa no”, sentenció.

Fuente: Tn Show