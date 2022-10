Noticias a la Noche y La Cocina del Once fueron galardonados en los Premios AET

Noticias a la Noche

Los operadores de cable de Entre Ríos premiaron este sábado, con una gala realizada en Colón, a las mejores producciones televisivas de la provincia. La Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET) instituyó su reconocimiento para estimular y potenciar todos aquellos productos que nazcan en las ciudades entrerrianas y que fueron pensadas para el público de la provincia.Con una amplia gama de productos pensados para los televidentes entrerrianos,recibieron el galardón en las categorías Noticiero e Interés General, respectivamente, durante la premiación a la TV Entrerriana.“Este premio es dedicado a, a su personal, los técnicos y a los colaboradores porque sin la comunidad tan grande no podría salir al aire”, indicó Eliana Sánchez, quien conduce el noticiero junto a Sebastián Gálligo, bajo la producción de Hernán Luca. “El noticiero de la noche es un resumen del trabajo que se hace desde las 6 de la mañana”, resumió y agradeció a “los televidentes de diferentes puntos de la provincia, y a todos los canales de Entre Ríos que trabajan en colaboración para poder informar”.“La Cocina del Once es un gran show, con una producción gastronómica tremenda, nunca antes vista en Paraná”, indicó César Abraham, quien conduce el programa junto a Justina Britos y Martín Hlede, a quien calificó como “la revelación de la televisión local”. Hizo extensivo el agradecimiento a las productoras Tunu Varela, Natalia y Julia Sánchez.“Queremos brindar una propuesta para que la gente pueda relajarse y divertirse mientras cocina, y encontrar una compañía grata y saludable”, completó Julia Sánchez al agradecer a AET y al departamento informativo de“Todo el equipo dees el que hace posible conectar con lo que pasa en esta hermosa provincia, para contar lo que se siente a través de las fiestas y festivales que tiene Entre Ríos. Y en la temporada que pasó se sintieron las ganas de volver a reencontrarse y eso fue lo fue lo que pudimos trasmitir”, repasó Damián Malatesta, uno de los conductores del producto televisivo.“Nuestras Fiestas surgió como una gran apuesta que, en 2020, lamentablemente, se interrumpió por las circunstancias sanitarias pero que afortunadamente pudimos retomar. Y es una gran alegría el compartir la tradición y la cultura, y conocer a cada uno de los entrerrianos que disfrutan de estas fiestas, porque además pueden conocerse las historias y testimonios que hay detrás de cada una de estas organizaciones y todos quienes pueden disfrutar de esos espacios”, sumó otra de las periodistas, Eliana Sánchez, al hacer extensivo el agradecimiento a los canales de TV que apuestas a las transmisiones y colaboran con Nuestras Fiestas.“Este programa empezó en la pandemia para hacer compañía a la gente desde sus casas y llevamos lo que hacían los artistas a las redes sociales a la pantalla. Este año podemos decir que estamos orgullos de un producto de muchísima calidad, que también se está emitiendo a Uruguay a través de Sur TV”, repasó el conductor de, Francisco Cuevas, y agradeció a AET, a la familia Sánchez por permitirle ser parte de, a los ternados en el género Musical, al equipo técnico del programa, a su compañera de conducción, Gabi Zonis, a su familia y, especialmente, a su padre, Néstor Cuestas.“En ese tiempo difícil en el que solo era posible mirar televisión, pensamos que era una buena propuesta ofrecerles las producciones de los cineastas de la provincia a todo nuestro público, y por suerte todos ellos aceptaron en ceder su material para que lo podamos trasmitir; gracias a eso surgió, con entrevistas, largometrajes, cortometrajes y producciones que incluso no estaban presentadas; muchos de esos directores fueron premiados a nivel internacional”, repasó Julia Sánchez en relación al programa que fuera conducido por Franco Giorda y Eliana Sánchez.“Imagina Telón nació como un sueño, una terquedad de quienes hacemos FEI Producciones en un año tan difícil como lo fue 2020 con los teatros cerrados y sonrisas que no iban a reflejarse en los rostros. Entonces, con nuestra terquedad de artistas llevamos la propuesta aque, amablemente nos abrió las puertas entendiendo que había que quedarse en casa, pero era fundamental ser felices. Y así, con un grupo increíble de personas y el apoyo de las secretarias de Cultura de la provincia y de Paraná, y del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, nació este programa que intentó llevar alegria, contenido artístico e ilusión a todas las infancias”, repasó la conductora del producto que se emite por, Danisa Todoro, quien agradeció a AET por la distinción.“Compartir e intercambiar y hacer periodismo, que es lo más importante, con todo lo difícil y todo lo que sucede a diario, es un compromiso, más allá de las angustias y las malas noticias; tenemos la obligación de seguir difundiendo lo que le pasa a la gente, que es lo más importante”, destacó Sebastián Gálligo al agradecer el reconocimiento a los televidentes, sus compañeros dey a su esposa, Evangelina Ramallo.También fueron premiadas las producciones que se emiten por"Ana Paula", que también se trasmite por Canal 6 de Crespo; "Cancheritos", un programa sobre deporte infantil; "Campo en acción", el programa agropecuario entrerriano; "Festivales Litoral", una producción independiente de tipo cultural-educativa que refleja las raíces festivaleras.