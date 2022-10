Murió ex Miss Mundo de Argentina que mantuvo fuerte cruce con Mirtha Legrand

Silvana Suárez murió este viernes por la tarde, a los 64 años, en la localidad serrana de Nono tras cursar una enfermedad terminal.



La reconocida ex modelo y ex esposa del dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, se consagró en 1978 Miss Mundo, en el concurso de belleza celebrado en Londres, Inglaterra.



Fue la segunda representante argentina en lograrlo, después de Norma Cappagli en 1960. La cordobesa, que estaba radicada en el Valle de Traslasierra hacia varias décadas, cursaba un cáncer de colon terminal.



A 40 años de su consagración como Miss Mundo en Londres, había confesado en una entrevista con Rony Vargas que "ser madre fue algo muy importante para mí. Ser Miss me hizo feliz, las sierras también me ponen feliz, aprobar exámenes, compartir con amigos me hace feliz". Silvana Suárez y su recordada pelea con Legrand en televisión La conocida pelea de Silvana Suárez con la diva tuvo lugar en 1999, cuando, en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand en la pantalla de América estuvo sentada en la mesa.



La conductora le insistió a la ex Miss Mundo para que hablara de su matrimonio con el empresario y, ante su negativa, se levantó de la mesa y se fue, al tiempo que Mirtha decía: "Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito".



La Miss Mundo había dicho que volvería a levantarse del programa: "No me gusta comer discutiendo, no iba a quedarme en un lugar donde te invitan a almorzar y en el corte te retan como si fuese la madre Teresa de Calcuta".