La escena más hot de Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi “apretaron” en la pileta

En las últimas horas protagonizaron una escena muy ardiente en la pileta: hubo besos, mimos y mucha pasión. Todo parece indicar que la relación va sobre rieles.Se buscaron desde que entraron y finalmente dieron el primer paso: un beso. De ahí todo cambió porque no se separan un minuto. Están “acaramelados” a más no poder.Maximiliano tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor. “Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, dijo en el casting.Juliana tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe y vive sola con su mamá. “Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero. No salgo a comprar el pan sin estar maquillada”, comentó antes de entrar al reality.

Juliana y Maxi, ¿concretaron?

Los viernes hay fiesta temática en Gran Hermano 2022. Este viernes, le dieron una sola cerveza a cada uno de los integrantes para evitar futuros problemas. Hubo música toda la noche, eso sí. Bailaron, cantaron, se divirtieron pero no pasó más que eso.Estaban los 18 participantes en la pista de baile hasta que de pronto se notó que faltaban dos. Eran Juliana y Maxi. Se fueron cerca de 20 minutos.