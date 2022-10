Wanda viaja a Turquía acompañada: "Tiene miedo, Icardi tiene actitudes raras"

Luego del estreno de “El último romántico”, el último clip de L-Gante donde se lo ve muy cerca a ella, Wanda Nara dejó su casa en Buenos Aires y se subió al avión que la dejará en Estambul, Turquía, donde está jugando ahora su ¿ex? Mauro Icardi, quien por estos días vive con las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella, y con los hijos de la mediática y Maxi López, Constantino, Benedicto y Valentino.



Sin embargo, y aunque en su paso por Argentina se la vio muy suelta y divertida, muy cerca de Elián Valenzuela y siendo la cara de varios programas como ¿Quién es la Máscara? o Gran Hermano, desde su entorno aseguraron que tendría miedo respecto a cómo podría ser el reencuentro con quien desde el plano legal aún es su marido, y que por eso le habría pedido a su amiga y abogada Ana Rosenfeld, que hasta ayer estuvo en Miami, que la acompañara a su nuevo hogar.



En Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó: “Hablé con ella a última hora de ayer y yo le pregunté cómo es que no tiene miedo. Mauro está con actitudes extrañas. Me dijo que sí, que tiene miedo”. Entonces, Rodrigo Lussich agregó: “Sin ir más lejos, Wanda viaja para Turquía con Ana Rosenfeld para no ir sola. Todavía Icardi sigue negando el divorcio, y encima tiene la caradurez de publicarlo en redes y de psicopatearla”.



Además de la separación, la pareja se enfrenta por estos días a una gran mudanza. Luego de haber vivido juntos en Italia y luego en París, irán a Estambul, Turquía. Incluso él ya se instaló allí con los cinco chicos (de ella con Maxi y los de ambos) en lo que será la casa familiar. Según contó Jazmín Notour, la traductora que hizo las veces de contacto entre la mayor de las Nara y la inmobiliaria en Estambúl, la familia pidió un departamento extra, que sería donde vivirá ya como soltera la mediática.



En A la tarde, la traductora además destacó que Wanda estaba pensando en los todo lo necesario para la mudanza: “Yo vi una madre muy dedicada, que pensaba en cada detalle minuciosamente”.



Luego de varias semanas desde que Wanda aterrizó en la Argentina para cumplir con varios compromisos laborales, Mauro Icardi rompió el silencio. Lo hizo a través de un vivo en las redes sociales: “Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar. Ella es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.



En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “Ella dice que hace un año pide la separación, alguna vez terminará siendo verdad, pero hace un año se quiere separar, y después siempre hay un chantaje y no se separa. No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”.



“Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”.