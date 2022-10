Susana Giménez llevará a la Justicia a Fátima Flórez: el motivo

Susana Giménez y su familia se habrían enojado con Fátima Flórez al enterarse de lo que dice la imitadora en el show que está realizando en Montevideo, Uruguay.



El periodista uruguayo Juan Etchegoyen reveló la tensa situación que gira en torno a la diva y la imitadora. “Por lo que cuenta una persona del círculo íntimo de Susana, hay un fuerte enojo por el guión que dice la imitadora en el escenario”, comentó el periodista.



Susana se habría enojado por parte del guión de Fátima donde habla sobre la vida personal y familiar de la diva de los teléfonos. “Fátima imita a Susana en su espectáculo, en el cuadro donde aparece primero Mirtha y después Susana, en esa parte Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez (su hermano) no labura”, continuó Etchegoyen.



Tanto Susana como su círculo íntimo se enteraron de este hecho cuando una persona cercana a ellos asistió al show y grabó este momento. “Se pudrió todo mal, se vivieron momentos de tensión con una persona que asistió al show de íntima confianza tanto de Susana como de su hermano Patricio”, explicó.



“La persona que asistió al show, que no puedo dar el nombre por una cuestión jurídica, grabó todo lo que dijo Fátima sobre el escenario sobre la familia Giménez”, reveló el periodista. Además, contó que Susana estaría pensando “iniciar acciones legales en los próximos días” en contra de Fátima Flórez.



Sin embargo, la relación entre Susana y Fátima vendría tensa desde antes. “Me agregan un dato: me dicen que a Susana nunca le cayó bien que Fátima tenga la peluca de ella, la que usaba cuando Romano era su peluquero, Fátima le compró a Romano esta peluca para usarla en su show, está todo mal me dicen, y puede terminar todo en la Justicia”, aseguró el uruguayo. (NA)