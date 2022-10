Gran Hermano: Martina obtuvo inmunidad y salvó a polémico nominado

Política El Presidente iniciará acciones legales contra un participante de Gran Hermano

Martina tuvo en sus manos uno de los poderes más preciados de los participantes de " Gran Hermano": evitarles la placa. Una decisión que dependía solo de ella, y que dejó una sorpresiva decisión, ya que la joven salvó al menos pensado: Alfa. Esto ocurrió tras ganar el desafío semanal, lo que también le otorgó la inmunidad en la gala de nominación.A pesar de que en el grupo de los nominados estaba Tomás Holder, uno de los participantes con quien mejor se lleva desde que entró a la casa, la joven decidió retirar de la placa de los nominados al más polémico, y -según definió- fue para darle una oportunidad.Ante la escucha de la elección, Alfa dio su devolución: "Le agradezco a Martina, es como yo digo, nos estamos conociendo. A veces no hay que prejuzgar, no hay que tratarnos mal. Estamos todos jugando, hay que intentar ser felices". Cabe recordar que el mayor de la casa de "Gran Hermano" ya tuvo algunos conflictos con sus compañeros, como con Thiago."Espero que esto sirva para que estemos todos unidos y que no hablemos de grupos. Que hablemos de un gran grupo de amigos que estamos compitiendo", señaló el hombre con referencia a las estrategias que aparecieron a las pocas horas de ingresar. Sin embargo, Martina remató con una remarcación: "Y de vincularnos mejor con las mujeres".