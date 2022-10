Wanda reveló más detalles del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

El escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez es un capítulo que Wanda Nara no puede superar en su vida. La mediática le envió un mensaje a Ángel de Brito donde volvió a llamar “zorra” a la actriz, apuntó como nunca contra ella y contó nuevos detalles de la polémica infidelidad.La reacción de la empresaria sucedió cuando el periodista respondía preguntas de sus seguidores en las redes y una en especial hablaba sobre el llamado “Wandagate”.Picantísima, le envió un mensaje al conductor donde le dedicó tremendas frases a la ex de Benjamín Vicuña. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París y me llamó ella a mí por cámara diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’”, se despachó.“Creo que me quedé corta”, aseguró, durísima.“Porque el llamado y saludar a mis hijas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’ es más que de ‘zorra’”, detalló, sobre una videollamada que tuvieron antes de que estallara todo el escándalo.“Por eso fue el ‘zorra’, pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así”, concluyó.