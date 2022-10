Darthés declaró por primera vez y negó haber abusado de Fardin

El músico y actor Juan Darthés negó hoy haber abusado sexualmente de la actriz Thelma Fardin en Nicaragua durante una gira realizada en 2009 y dio su versión de los hechos, aunque evitó contestar preguntas de la fiscalía y de la querella al declarar por primera vez en el juicio que se le sigue en Brasil.



Euro Bento Maciel, abogado defensor de Darthés, sostuvo desde San Pablo (Brasil), que el actor "dio la declaración presencial en el juzgado ubicado en el barrio de Bela Vista".



"Juan negó los cargos que se le imputan, negó la acusación y dijo la verdad de lo que ocurrió. Aprovechó para decir toda la verdad que estuvo oculta durante cuatro años porque nadie se ocupó en escucharlo. Hoy dio una declaración para que no queden dudas contra la acusación", agregó Maciel en diálogo con Télam.



El letrado explicó que "a partir de ahora, el juez deberá cumplir una serie de ritos procesales con la defensa y el Ministerio Público sin plazos definidos".



La declaración del actor fue seguida por Fardin desde las oficinas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde estuvo acompañada por sus abogados, Martín Arias Duval y la letrada brasileña Carla Junqueira.



"Sucedió lo que anticipamos: dio su versión, contestó preguntas de la defensa, pero no de la Fiscalía ni de nuestra querella", explicó Arias Duval sobre la declaración de Darthés, que se extendió durante dos horas, a partir de las 15 hora argentina.



El abogado recordó que como "hay secreto de sumario", no podía revelar "el contenido" de la declaración.



Finalmente, consultado sobre cómo cree que finalizará el caso ante la justicia brasileña, el abogado explicó que están en la última etapa del juicio, "faltan solo los alegatos".



"Siempre la víctima tiene un impacto… el caso está en la justicia brasileña. Para el mes de diciembre vamos a tener los alegatos de las partes y después el juez puede tomar sentencia inmediatamente o tomarse un tiempo", explicó.



El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



La audiencia se llevó a cabo después de varios intentos dilatorios por parte de la defensa del actor, que incluyó un planteo para que la causa pase a la justicia ordinaria y todo el proceso judicial comience de cero.



Esta resolución fue apelada por Fardin y, en agosto de este año, el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió no hacer lugar a ese pedido y seguir adelante en la justicia federal con el debate oral.



Fardin, junto a sus abogados, integrantes del colectivo Actrices Argentinas y de Amnistía Internacional (AI), llegó a la sede de la UFEM a las 12.45, y se retiró a las 16.45 sin formular declaraciones.



Antes de ingresar a la UFEM, la actriz expresó: "Costó mucho llegar hasta acá, y llego con la expectativa de que la justicia esté a la altura del proceso que recorrimos".



Sobre sus sensaciones respecto del caso, afirmó que "pesó mucho durante todos estos años sobre mis espaldas. Y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas: decir que mentimos, que lo hacemos porque nos divierte estar en esta situación. Sin dudas es una lucha desigual, es muy fuerte el poder al que nos estamos enfrentando".



"Si yo no tuviera todo este apoyo no sé cómo hubiera llegado hasta acá", reflexionó en las escalinatas, donde sintió el apoyo de la gente.



"La sensación es estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se cierra, que se protegen entre ellos porque saben el oleaje que se viene cuando una habla", reflexionó.



Por eso "hay que esperar que la Justicia hable. Recorrimos el camino de la justicia, con lo agotador que es, pese a quienes dicen que somos un montón de locas".



Al final de sus declaraciones, y consultada por su situación personal, Fardin explicó que llega a esta etapa del juicio "cansada pero fuerte" porque tiene "la responsabilidad de hacerlo por la cantidad de casos que se ven reflejados en esta historia".



Entre las personalidades que se acercaron a transmitirle su apoyo estuvo la flamante ministra Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien se consideró amiga de Fardin.



En diálogo con los medios, la funcionaria dijo que estuvo acompañando a Thelma porque "gracias a ella muchas mujeres se animaron a contar su historia".



"Así lo vivimos en San Luis hace unos meses cuando la invitamos a dialogar y muchas compañeras se animaron a contar sus propias experiencias, se animaron a sanar y estoy segura de que, si se llega al puerto al que se tiene que llegar, será un hecho que sentará precedentes para que nunca más una piba no tenga justicia", explicó.



Las integrantes del colectivo Actrices Argentina también se expresaron ante los medios presentes.



"Estuvimos con Thelma desde el minuto uno, desde el momento en que ella decidió hacer la denuncia e intentando; y sería maravilloso que esta causa pueda sentar precedente en la justicia porque tenemos un Poder Judicial sin perspectiva de género", aseveró la actriz Alejandra Flechner.



Agregó que "una víctima cuando va a la Justicia es revictimizada. Thelma tuvo que declarar tres veces mientras que su abusador hasta hoy ninguna".



"La desigualdad con la que se trata una mujer que sufrió abuso y a su abusador es enorme", concluyó Flechner.



Otra colega, Melisa Melsa, consideró que la declaración de Darthés "es un paso muy importante porque rara vez el acusado llega al banquillo, pero ahora tiene que enfrentarse a la justicia".



"Es la víctima la que siempre tiene que enfrentarse a preguntas, pericias, investigaciones, ser deslegitimada, por eso estamos contentas de que se haya llegado a esta instancia, aunque no haya respondido preguntas de los abogados de Thelma ni de la Fiscalía", agregó.



Por su parte, Mariela Belsky, directora ejecutiva de AI, dijo a Télam que "la estrategia de la defensa viene siendo dilatar la causa".



Y agregó que "el caso de Thelma es un antes y un después en el tema de violencia de género, que en la Argentina ya es un problema estructural".



"Cuando Thelma se animó a hablar, muchas mujeres se animaron a contar, la cantidad de denuncias que se incrementaron después de su declaración son infinitas, y por eso es tan paradigmático e importarte. Es un caso testigo, es uno de esos casos que cambian realidades", remarcó.



"Justicia para Thelma", "Es por Thelma y es por todas", "Mirá cómo nos ponemos", fueron algunas de los mensajes que acompañaron a Fardin en esta jornada.