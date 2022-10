Ojeda apuntó contra Dalma y Gianinna: "Cobraron la herencia y Dieguito nada"

La noticia del viaje hizo enojar a Dalma Maradona y la ex del Diez no se quedó callada.



Aseguró que se está ocupando de que se cumplan los derechos de su hijo, aseguró que Dalma y Gianinna habrían cobrado parte de la herencia y que Dieguito no.



"Se presentó ante un juez para reclamar que su hijo no cobró una parte que sí cobraron Dalma y Gianinna", comenzaron contando en un programa de televisión y agregaron: "Pero Ojeda además denunció que el administrador de los bienes de Maradona tiene relación directa con Claudia Villafañe y que por ese motivo, Dalma y Gianinna tienen ciertas ventajas por encima de los demás. Esto es lo que dice Verónica".



En este contexto, Verónica dio más detalles sobre su visita a Emiratos Árabes Unidos por la herencia de su hijo. Y apuntó contra Dalma.



"Dalma se hace la buena y es todo lo contrario. Estoy en Dubai arreglando cosas de mi hijo que es lo único que me importa porque ellas cobraron la herencia y Dieguito nada. Quiero ver qué pasó. En los próximos días vuelvo y hablo", sentenció, enojada.