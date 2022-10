Marianela Mirra, crítica con Gran Hermano 2022: dijo que ya no lo verá

Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano en la edición de 2007, opinó sobre el programa y se mostró muy crítica.Aunque desde hace algunos años está alejada de los medios, a raíz de un escándalo que protagonizó con Jorge Rial por unos mensajes subidos de tono cuando él estaba en pareja con Mariana Antoniale, la ex hermanita opinó en sus redes sociales sobre GH 2022 y generó repercusión.“Mi molde se rompió, es lo que queda”, escribió en una historia en Instagram, donde reúne más de 50 mil seguidores.Acto seguido, la exmodelo oriunda de Tucumán arremetió contra el certamen conducido por Santiago del Moro, puntualmente por algunos de los nuevos participantes. “¡No romanticen las historias tristes por favor!”, escribió.Y continuó con una recomendación a los nuevos 'hermanitos': “¡Tienen que divertir a la audiencia! ¿Qué es esto? Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar”.“No lo veo más”, sentenció luego, dejando claro que no piensa ver la nueva edición de la casa más famosa del país.Pero Marianela Mirra no es la única que criticó a los nuevos participantes del reality más famoso. En los últimos días Jey Mammon, Leticia Siciliani y hasta Wanda Nara arremetieron contra Gran Hermano 2022 por Martina, una de las participantes que generó polémica por sus dichos homofóbicos.Es que en el video de presentación Martina Stewart Usher, una joven de 25 años oriunda de Tigre, manifestó que no entiende la bisexualidad y que le da “asquito”."Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas", expresó la hermana menor de Griselda Siciliani en su cuenta en Instagram."Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia, es decir odio y hace daño, lastima. Lo digo con todo el amor del mundo. Por favor tengámoslo en cuenta gracias por leerme", señaló Jey Mammon en Twitter.Y Wanda Nara, que acompañó a los participantes cuando ingresaban a la casa, también dijo lo suyo.En su perfil en Instagram, donde reúne más de 15 millones de seguidores, la mediática expresó una profunda reflexión."Sin embargo GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados", sostuvo."Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación", precisó Wanda.Y sentenció: "Y en cuanto a esta chica, es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual. Y entenderás todo de la vida".