Florencia Peña, encendida: hilo dental, encaje y bailecito híper hot

Con su estilo desenfadado, Florencia Peña no deja de asombrar al público. Desde la galería de su casa en Nordelta, la conductora aprovechó el clima más cálido para bailar con un look muy sensual: en tanga negra y musculosa rosa híper corta, que dejó ver sus tatuajes. Al ritmo de la música y con el pelo suelto, se movió sensual adelante de la cámara de su celular: “Toda buena previa empieza con un bailecito”, escribió.En otra ocasión, la conductora se mostró con un look muy arriesgado: llevó un body de encaje ultra cavado tejido en red en color negro, que dejó ver por debajo su piel al desnudo.