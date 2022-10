Apuntan a ex futbolista de Barcelona por la separación de Piqué y Shakira

Los medios españoles acusaron al ex futbolista de Barcelona Riqui Puig como el “culpable” de la separación del campeón del mundo con España Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira.



El ahora jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS y su pareja, la influencer Gemma Iglesias, son los principales apuntados por su supuesta responsabilidad respecto del turbulento distanciamiento del que habló todo el planeta.



Esto se debe a que la nueva novia de Piqué, Clara Chía Martí, de 23 años, es amiga de Iglesias. Frente a esto, desde España aseguraron que fueron Puig y la influencer quienes se le presentaron al defensor.



Según se sabe desde el principio, habría sido Shakira la que le puso un punto final a la relación por una supuesta infidelidad de él. Su separación fue reconocida públicamente el 4 de junio, pero Piqué y Martí se conocerían desde febrero.



Puig ya había sido apuntado por el periodista y paparazzi Jordi Martin como el compañero nocturno de Piqué en un bar que se llama “La traviesa”. Allí acudían y prácticamente no se dejaban ver ni dejaban rastros para no generar escándalos.



Piqué y su nueva novia estarían buscando tener un hijo

Martin, una especie de voz oficial en esta novela internacional, aseguró en las últimas horas que Piqué y su nueva novia estarían buscando tener un hijo.



Esto podría molestarle a Shakira, según dijo el periodista, ya que cuando estaban juntos “no se ponían de acuerdo” en el tema.



“Ha contado a su entorno más cercano que quiere tener otro hijo y puede que esto suceda en el año 2023. Está súper enamorado de Clara. Dice que quiere una estabilidad con Clara y se le ve más enamorado y feliz que nunca”, señaló el paparazzi. (NA)