Primeros nominados en Gran Hermano: a quiénes votó la participante de Paraná

En la primera noche de nominaciones en Gran Hermano 2022 (Telefe), Santiago del Moro fue presentando diversos videos en donde se revelaban las estrategias y alianzas que se fueron tejiendo en torno a este momento clave en el reality show.El más notorio fue el grupo que conformaron Martina, Tomás, Juan y Nacho: esta semana ella se ganó la inmunidad y no solo no puede ser nominada, sino que también puede salvar a alguien que vaya a “placa” -tal como se le dice vulgarmente a la lista de nominados-. Así fue que ella los convenció de ponerse de acuerdo entre todos y no nominarse.El siguiente en pasar fue Juan, quien eligió a Marcos. “Más que nada por estrategia de juego. si bien hace poquito que estamos, uno va teniendo más afinidad con otro. Pero exclusivamente pasa por estrategia”, dijo. Luego selección a Agustín “exactamente por lo mismo, por estrategia”, justificó y le mandó un saludo a su hijito para cerrar.Después vino Martina, quien tenía la protección de no ser nominada esta semana. “Los primeros dos puntos se los voy a dar a Lucila, porque siento que está jugando falsamente. Y el otro voto se lo voy a dar a Marcos, porque no habla, no interactua. Quizás es su forma de juego, pero no me divierte”.Por su parte, Thiago eligió a Walter Alfa. “No me gusta como es como persona. Me trató mal desde un primer momento, se quiso hacer ver desde el principio. No me gusta”, justificó. La segunda persona en elegir en su nominación fue Agustín. “Lo elijo porque corte se quiere hacer más que todos, también”, dijo.Walter Alfa, en tanto, eligió a Tomás y a Juan. “Por la deslealtad, porque no me gustó que presionaran a otros para unirse a su equipo”, opinó.Agustín le dio los primeros dos votos a María Laura. “Es con la que menos he podido congeniar hasta ahora y creo que no va a llegar a hacer un gran aporte a la casa”, dijo. La segunda de sus elecciones fue para Juan. “Lo noté bastante raro en algunas de sus actitudes y mucho no me gustaron”, cerró.A continuación pasó Julieta quien quiso votar a Martina. “Desde que llegó se la pasa durmiendo, dice que es muy sincera, muy auténtica pero duerme todo el tiempo. Me encantaría poder nominarla a ella, pero lo dejaré para la próxima”, dijo sobre la protegida de esta semana. Finalmente, eligió a Juan porque “no crucé ninguna conversación con él, no sé nada de él, solo sobre su trabajo”. Luego nominó a Tomás: “No me cabe mucho su actitud, está muy pendiente de los seguidores, está muy en personaje y no me va mucho”, cerró.Coti nominó en primer lugar a Nacho. “Sé que va a haber otra persona de su grupo que va a estar sí o sí”, dijo. “Mi segundo es para Juan, porque está en el mismo grupo. Los elijo a los dos porque sé que Martina sí o sí va a salvar a uno de ellos dos”, completó.Maxi le sumó dos puntos más a Walter Alfa. “No tengo nada en contra de nadie, solo unos momentos de tensión y difícil de tratar”, dijo. El segundo y también por una “cuestión de afinidad” fue para Romina.A la hora de dar dos votos, Daniela eligió a Tomás. “Siento que es el más falso conmigo, no lo siento muy real, no hay química”, dijo. El otro nominado fue Walter Alfa, “también por afinindad”.Alexis nominó a “las personas que creo que me daría menos cosa si se van” y así eligió, en orden, a Walter Alfa y Agustín.Lucila entró al confesionario y dio sus nominaciones. “El primero va por una cuestión de desmanejo, que no me gustaron las formas, en cómo trató a un compañero. Y es para Tomás. El segundo es para Agustín, por una cuestión de afinidad, no por otra cosa”, dijo.Romina dio una idéntica justificación para sus dos votos, que fueron Tomás y Nacho, respectivamente. “Me voy a basar mas por lo humano, por lo que siento y porque vine a jugar. Hoy me abrí un montón y tuve mis cosas... Es un juego pero me voy a aferrar más a la gente de corazón y de buenos sentimientos. No me caen mal para nada, pero yo no me siento para nada identificada con su grupo”, dijo.En voz susurrada por un problema en su garganta, Mora eligió a Agustín (“Creo que es alguien a quien no lo van a votar, no creo que corra riesgo con estos votos, así que lo elijo a él”) y a Walter Alfa (“Por una cuestión de convivencia, es la persona con la que menos trato tuve”).Luego fue el turno de Juliana, quien primero dijo que fue una decisión “difícil” la que tenía que tomar. “Primero elijo a Marcos, porque siento que fue el único con el que no he podido charlar o conectar todavía. Y el segundo voto es para Agustín, también por lo mismo. No he podido compartir muchos momentos con él como con el resto de los chicos”, cerró.El último en dar su nominación fue Marcos. Le dio dos votos a Tomás (”No tengo nada contra él, pero vi actitudes que no fueron muy positivas”) y uno a Nacho (”Creo que van de la mano y no me gusta eso”).