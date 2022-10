Modelo trans que asegura ser novia de Icardi dijo que se van a casar

Guendalina Rodríguez insiste en que es más que la amante de Mauro Icardi. En las últimas horas contó que va a unirse en matrimonio con él en los próximos días y dio algunos detalles. “Con feliz alegría les anuncio que pronto se casará en un rito budista, ya que aún está legalmente casado con doña Wanda Nara y, por lo tanto, será la primera vez que nos verán juntos”, expuso.La semana pasada, la modelo se cambió el nombre en Instagram para tratar de convencer a sus seguidores sobre la relación que mantiene con el jugador del Galatasaray, que este miércoles se reencontrará con la madre de sus hijos en Estambul. Guendalina ahora pasó a ser “Guenda_Icardi”, y está más picante que nunca.A fines de septiembre, la joven italiana había dicho que estaba muy furiosa con el deportista porque no se animaba a ventilar su historia de amor. “Él me dijo que si yo fuera una mujer biológica sería diferente. Voy a volver a Turquía la semana que viene”, deslizó, pero por ahora no aparecieron imágenes comprometedoras.La modelo se cansó de que en las redes digan que su historia es completamente falsa y decidió exponer una “intimidad” de Icardi. Dijo que hace un año está separado de Wanda Nara pero que no se animaba a contarlo porque no quería hacerles daño a Isabella y Francesca, sus dos hijas.También le dedicó un mensaje a quienes desconfían de su palabra. “Tenemos una historia conflictiva desde 2019, es un romance intermitente y él nunca lo ha negado ni confirmado obviamente por su carrera, además porque tiene hijos y Wanda está en el medio. Espero que ahora Mauro respire y piense en su juventud”, concluyó esperanzada.