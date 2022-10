Por qué Thiago se convirtió en uno de los favoritos para ganar Gran Hermano

"Mi mamá me dijo antes de morir: ‘Vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca", fue la frase con la que Thiago Agustín Medina se presentó ante el público de Gran Hermano y no tardó en convertirse en uno de los favoritos para llegar a la final y, por qué no, llevarse los 15 millones de pesos que están en juego.

Con 19 años, es uno de los participantes más jóvenes de la casa y su historia de vida logró conmover a los fanáticos de la competencia. "Trabajo en el Mercado Central. Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer", contó y explicó que cuando no trabaja allí, sale a juntar cartones con un carrito para poder llevar dinero a su hogar.Además, recordó que su mamá falleció cuando tenía 8 años y desde entonces con sus hermanos se las ingeniaron para poder salir adelante. "Si gano el premio, lo primero que haría sería arreglar toda mi casa para que mis hermanos puedan vivir con comodidad", anunció el joven oriundo de González Catán y aseguró que en la casa se mostrará tal cual es, sin esconderse detrás de un personaje.