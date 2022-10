Modelo argentina dijo que Neymar quiso conquistarla: “No piqué”

Sofía "Jujuy" Jiménez contó en su visita al programa “LPA” que Neymar, el astro del fútbol mundial, la quiso conquistar pero no llegaron a más que solo hablar por mensajes.“En algún momento me escribió, lo que pasa es que lo siento como tan lejano que ya hasta me olvidé”, dijo la modelo cuando le consultaron al respecto.Sofía "Jujuy" Jiménez contó que un astro del fútbol mundial la quiso conquistar: "Nos hablábamos por WhatsApp"Luego, dio más detalles: “Fue un simple mensajito que me mandó él en su momento. Mensajito va, mensajito viene pero quedó ahí. Nunca pasó nada ni nos vimos”.Después de que Florencia Peña le preguntara si Neymar la contactó para conocerla, Sofía "Jujuy" Jiménez lanzó un filoso análisis del futbolista.“Para mí es ese tipo de personaje que tiran mensajes a varias y la que pica, pica, pero yo no piqué; nos hablábamos por WhatsApp, y después le dejé de contestar”, expresó.