“El año que viene me caso”, dijo Coti Sorokin: la respuesta de Cande Tinelli

A casi dos años del inicio de su romance y tras superar una fuerte crisis, Coti Sorokin anunció su casamiento con Cande Tinelli. En pleno concierto en Madrid, el artista decidió compartir la buena noticia que su público, entre el que se destacaba la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino. "El año que viene me caso yo", manifestó desde el escenario, con una copa en la mano a modo de brindis.



Sin embargo, Cande se encargó de desmentirlo. "Lo dijo en chiste, Siempre dice esas cosas en los shows", dijo la joven en diálogo con Pablo Montagna. Y a decir verdad, esta no es la primera vez que Coti hace público su deseo de volver a pasar por el registro civil, ya que en 2020 se separó de Valeria Larralde luego de más de dos décadas juntos. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Sí. Todavía fecha no pero el año que viene seguro", contó tiempo atrás en diálogo con Socios del espectáculo. Mientras que la cantante y diseñadora aseguró que tiene ganas de ser mamá: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre".



Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a circular rumores de crisis y separación porque él se encontraba en España y ella en la Argentina y, lejos de negarlos, Cande confirmó que estaban en un "impasse". "Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede. Cada uno respeta su trabajo y es por ahí. Yo cuidé lo que hago", explicó en diálogo con LAM. Pero cuando el cronista le preguntó por los posteos románticos que suele hacer Sorokin en las redes, Candelaria comentó entre risas: "Está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos, la verdad ¿qué querés que te diga? ¡Vamos! Media pila. Dos más dos. Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos. Todos hacemos esos".



Luego de sus explosivas declaraciones y tras el regreso de Sorokin a Buenos Aires, decidieron darse una nueva oportunidad. "A las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta un poco sostener las cosas, se tiene poca paciencia y me parece que tenemos que aprender a amar lo que le falta a la otra persona. Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda y no va", explicó la joven e hizo un mea culpa sobre sus reacciones: "Soy re impulsiva, la peor. Somos re calentones los dos".