Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron juntos en Madrid

Se habló mucho de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en los últimos días. Si bien parecía que su separación era un hecho, ya que la cantante estaba en Europa y no se habían visto, finalmente se reencontraron en Madrid. Y en las últimas horas, se viralizaron en las redes sociales varias imágenes en los que se los ve paseando por la capital española, donde no pasaron desapercibidos y varias personas se acercaron a pedirles una foto.A diferencia de otras ocasiones, en las que el futbolista salió a desmentir los rumores sobre su relación, esta vez ambos se llamaron a silencio. Lo cierto es que más allá de que se mostraron juntos, las versiones sobre los motivos que los distanciaron no parecían descabelladas. Sobre todo porque para De Paul la exposición que ganó en los últimos meses le resultó negativa a nivel deportivo."Esto le está trayendo a De Paul más problemas de lo que se esperaba. Por lo que me cuentan los comentaristas deportivos, en los últimos partidos no fue tenido en cuenta en el Atlético Madrid, y estarían enojados los dirigentes de ese club. Pero lo que más preocupa es que se viene el mundial de Qatar", reveló Guido Záffora en Es por ahí. Sin embargo, el periodista sostuvo que el anuncio no sería inminente, sino que el jugador de la Selección Argentina esperaría a que termine su participación en la Copa del Mundo para hacer pública su decisión y así, evitar el asedio mediático."Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas", agregó el periodista, en referencia a la batalla legal del deportista con Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista.De ser cierta esta versión, habrá que esperar a que termine la participación del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo para ver si efectivamente anuncian su ruptura. Por lo pronto, está confirmado que Homs va a viajar junto a sus hijos para que puedan estar cerca de Rodrigo y se rumorea que Tini haría lo mismo, acompañada por su papá y su hermano.