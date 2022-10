Video: las Trillizas de Oro quisieron recrear una foto y “pasaron cosas”

En un video que les llevó un buen tiempo hacer, María Eugenia, María Emilia y María Laura compartieron el Día de la Madre y posaron para hacer una versión actual de una foto de cuando eran niñas. Sin embargo, no fue nada fácil.“Quisimos recrear una foto y pasaron cosas jaaa. Feliz día a todas las madres, de la forma que sean o sientan serlo, todo es válido”, escribieron en el posteo en la cuenta oficial de las Trillizas junto a corazones.Dejaron registrado cada secuencia de lo que fue grabar junto a su madre una simple foto y causó mucha risa a sus seguidores.“La idea es hacer esta foto. La tenemos a mamá, no protestes”, cuenta Emilia mientras retaba a su madre. “Traigamos un almohadón a la vieja porque no se ve”, se la escucha decir a otra de las hermanas luego de varios intentos de posar para la foto.“¿A quien se le ocurrió hacer esto?”, exclama María Eugenia quien al rato sale de cámara. “Ustedes crecieron pero yo me achique”, se defendió la madre luego de que sus tres hijas la acusaran.Ya posicionadas para capturar la foto, una de ellas exclama algo que deja resonando en sus hermanas: “Pregunta del millón, ¿Quién saca la foto?”, cuestiona Eugenia entre risas. “Hacemos que saca la foto y se paraliza”, explica Laura.Tras tres tomas, junto a su madre, las Trillizas de Oro lograron sacar varias fotos para que quede en el recuerdo del Día de la Madre. “Perfecto, listo”, expresan contentas con el resultado.