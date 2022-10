La reacción de Camila Homs tras los rumores de separación de Tini y De Paul

Fuertes rumores señalan que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían separados, pero todavía los protagonistas no confirmaron estas especulaciones. En este contexto, Camila Homs, expareja del futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Nacional, fue consultada sobre este tema en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece).



“No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró la modelo cuando le consultaron sobre el vínculo amoroso entre la cantante y el padre de sus hijos, Francesca y Bautista.



Ante la insistencia del periodista respecto al tema, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.



“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.



Además, en el ciclo de espectáculos informaron que Camila finalmente irá al Mundial de Qatar para que su ex pueda estar con sus hijos. Sin embargo, la modelo habría puesto una condición. “Va a ir al mundial, va a llevar a sus hijos, tratará de que no coincida con el momento que va Tini Stoessel, que dijo que va a ir con su padre”, contó Mariana Brey.



Cabe recordar que hace un mes aproximadamente la modelo usó su cuenta de Instagram para contar que había llegado a un acuerdo con Rodrigo: “Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”.



Por otra parte, esta semana Camila dio una entrevista exclusiva con Infobae y mostró las cosas que lleva y nunca pueden faltar en su cartera. “Me recontra pasa que mi cartera se vuelve la cartera de mis niños”, dijo a la hora de mostrar y contar cuáles son sus imprescindibles. “Mi nena tiene un apego especial por el algodón. Vaya donde vaya tengo algodón. Abro mi cartera y digo, pará, ¿y mis mis cosas?”, agregó entre risas.



Además, reconoció que es fanática de las fragancias: “Me puedo llegar a perfumar cuatro o cinco veces por día. Tengo que ver a alguien y el perfume me parece súper importante en una persona. Me tiro en los brazos y un poquito en el pelo. Dependiendo la ocasión busco uno más intenso, si es de día, uno más floral o un poquito más suave. Me encantan los perfumes y siempre juego con las posibilidades”.



Por último, la joven habló de la importancia de su teléfono. “Hoy en día creo que no hay persona en el mundo que salga a la calle sin celular. Duermo con el teléfono al lado por cualquier cosa. Y la aplicación que más uso es Instagram, me considero adicta al Instagram”, cerró.