La sorpresa que le hizo llegar García Moritán a Pampita, que está en Punta Cana

Antes de regresar a la conducción de El Hotel de los Famosos 2 junto al Chino Leunis, Carolina “Pampita” Ardohain viajó a Punta Cana junto a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) y Ana, la beba que tiene con Roberto García Moritán.Desde allí, la modelo compartió divertidos momentos junto a sus pequeños en el paradisíaco lugar que eligieron para recargar energías antes de continuar con sus proyectos laborales en la Argentina, como el reality de eltrece.Pero, en las últimas horas, Pampita se mostró muy feliz con el regalo que le hizo llegar su marido dejando en claro todo lo que siente en medio de esta distancia temporal: “Me encanta despertarme con rosas”, escribió la top en un video que subió a Instagram Stories.En las imágenes se ve a Carolina sonriendo mientras se filma con el celular y agarra un enorme ramo de flores que la sorprendió a la mañana con una cartita especial: “Te amo y extraño. Roberto”, se pudo leer en el papel.A poco más de un año de que el amor de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán quedara sellado con la llegada de Ana, la modelo y el político hablaron de la posibilidad de seguir agrandando la familia.Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Alejandro Guatti a Moritán en una nota para Intrusos: “Pampita nos contó que vos sos el que pone un freno para seguir teniendo hijos y que ella tiene ganas”, lanzó.Fue entonces que Roberto, que tiene a Delfina y Santino, frutos de su anterior relación con Milagros Brito, se sinceró: “Nosotros tenemos un acuerdo. Lo vamos a discutir cuando podamos pasar por lo menos 6 meses durmiendo. Hace dos años que no dormimos de verdad”.Atenta a sus palabras, la top le consultó cuántas horas son las que pretende dormir, a lo que el empresario no dudó: “6, 7… no sé. ¡Alguna noche de gloria! Si logramos dormir durante 6 meses un promedio de 6 horas, lo empezamos a charlar”.“Voy a decir una cosa. Independientemente de que para nosotros ser buenos padres es dedicarles mucho tiempo, la logística implica realmente un trabajo. Movernos de un lado al otro, hoy por hoy, es un desafío”, continuó el entrevistado.Y cerró, sin vueltas y contundente: “Agradezco a Dios que ahora mi hijo más grande maneja y tenemos una ayuda adicional, pero es un tema. Estas decisiones no hay que tomarlas a las apuradas nunca”.