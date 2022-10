Emily Lucius habló por primera vez de su problema de salud

Emily Lucius, la hermana de Belu Lucius, respondió a las preguntas de sus seguidores y habló por primera vez de un problema de salud que sufrió en 2016.A la influencer, que está en pareja con Martín Salwe, le pidieron que contara algo que sus fans no supieran de ella. Entonces, reveló que hace seis años se asustó mucho cuando se le empezaron a dormir las piernas.Sin embargo, brotarse de pies a cabeza hizo que consultara con su médico. Y que le diagnosticaran que estaban haciéndole mal las pastillas anticonceptivas que tomaba."Contanos algo que no sepamos de vos", le pidieron a través de sus stories de Instagram."En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas"."Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos", contó Emily junto a una foto de ese entonces, en la que se la ve con el pecho brotado.