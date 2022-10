Aseguran que es preocupante el estado de salud de Antonio Gasalla

El estado de salud de Antonio Gasalla vuelve a estar en el centro de las miradas. El actor sufre problemas de memoria cada vez mayores, que se suman a las dificultades económicas y a la falta de la compañía de sus seres queridos.



La noticia fue dada a conocer por el portal Diario Show, que indicó que hace unos días el humorista recibió un llamado telefónico de Sebastián Borras, su histórico asistente durante décadas, y que no lo pudo reconocer.



A esto se le suman las “altísimas expensas que tiene que pagar por los dos pisos que posee en la calle Uriburu” con sus respectivos gastos, y la mediación que tiene pendiente con Nélida, su ex mucama durante años. Además, el artista estaría “muy solo en ese domicilio”, de acuerdo con lo informado por ese sitio.



Debido al deterioro de salud que sufrió en los últimos años, Antonio Gasalla anunció en agosto de 2021 su retiro de los escenarios. Mientras que a comienzos de septiembre de este año dialogó con “Socios del Espectáculo” sobre su actualidad.



“Estoy bien. Tengo cierta edad a esta altura del partido y estoy tratando de seguir adelante. Hay que seguir en la medida que uno está preparado, porque si está hecho el camino, es porque por el camino caminaste”, dijo el humorista.



“Es complicado pensar cuál es la profesión de uno, ya que lo que uno hace es para que a la gente le guste. Lo que pasa también es que cuando uno empieza a armar esta historia, es una cosa, y después ya pasa por la vida de cada uno”, reflexionó sobre los cambios que tuvo su carrera a lo largo de las décadas.



“Yo a los 81 años ya no puedo seguir parado en un escenario y pegando gritos. Hay que adaptarse. El público se tiene que adaptar a mí y yo al público. Hay que seguir la vida, que no va a ser muy larga”, cerró Gasalla. (Radio Mitre)