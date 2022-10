¿Otra infidelidad?: el motivo por el que Zaira Nara se separó de Pico Mónaco

Zaira Nara se enamoró de Pico Mónaco tras la desilusión que se llevó con Diego Forlán, con quien estuvo a punto de casarse. El tenista supo cuidar su corazón y fueron muy felices, hasta que apareció en escena Jakob Von Plessen, con quien tuvo dos hijos.



En LAM (América), la periodista Fernanda Iglesias señaló que la modelo engañó al deportista con el licenciado agrónomo con el que luego formó una familia. “¿Se acuerdan ese meme en el que Zaira y Wanda se miran? Bueno, ese día Zaira le pregunta a Wanda si alguna vez fue infiel. Y ahí Wanda la mira como diciendo ‘vos también’. Esto fue porque Zaira le fue infiel a Pico con Jakob”, rememoró sobre la entrevista que compartieron las hermanas en Morfi años atrás.



Luego, añadió: “La historia oficial dice que ellos se conocieron por chat, que los presentó una amiga. Y que durante seis meses chatean y finalmente se encuentran en la casa de él por primera vez. Bueno, no. No fue así porque Jakob y Pico casi coinciden. Fue cuando Zaira hizo temporada en Carlos Paz. Primero fue Pico a verla. Todo lindo, bravo. Pero 15 días después aparece Jakob también a verla, en primera fila. Él cae con la boina y todos lo miran. Bueno, en ese momento ya era el novio de Zaira”.



La versión que dio Zaira Nara tras separarse de Pico Mónaco

En noviembre de 2014, Zaira le contó a Ciudad Magazine que había decidido romper su relación con el tenista porque casi no se veían. “Pico es un amor y nos separamos en buenos términos, él viajaba un montón y yo estaba con mil cosas de laburo que no quería dejar, y a veces es mejor terminar bien de esta manera. Espero que nadie invente cosas que no son, porque nos llevamos bárbaro y terminamos bien”, declaró.



En paralelo, Mónaco pidió respeto para su expareja, a quien consideraba una gran mujer. “No me importa lo que digan de mí, la que vive del medio es ella y quiero que se la respete”, se limitó a pronunciar.

Fuente: Tn Show