Agustina Kampfer lleva a juicio a Yanina Latorre: los motivos

Yanina Latorre, cuyo nombre real es Yanina Arruza Aramburu, calificó de "chorra" y otras denostaciones similares a Agustina Kampfer cuando ambas se cruzaban en los programas de chimentos en los que ambas participaban en la televisión.



Además, le espetó que Kampfer había logrado trascendencia en el medio gracias a "haberse encamado" con el ex vicepresidente Amado Boudou.



Kampfer denunció a Latorre por "haber difamado a la querellante a través de diversos medios de comunicación mediante dilacerantes manifestaciones y desafortunadas publicaciones con injuriosos y calumniosos dichos".



El Tribunal Oral número 28, en un fallo unipersonal del juez Carlos Rengel Mirat, había declarado "extinguida la acción penal" por el vencimiento de los plazos procesales.



Pero la Cámara de Casación porteña reabrió la causa al considerar que "no transcurrió un lapso mayor al indicado" para que opere la prescripción, que es de dos años desde "el último acto interruptivo" de la extinción de la acción.



"La acción penal se encuentra vigente", sostuvo la Cámara, en un fallo firmado por el juez Alberto Huarte Petite, quien dispuso "la continuación del trámite del proceso según corresponda".

El fallo devuelve vigencia al llamado a juicio, que se produjo el 25 de octubre de 2021.



Por una reforma al Código Penal sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner, los delitos de calumnias e injurias ya no contemplan penas de prisión sino sólo de sanción pecuniaria mediante la modalidad de una multa.



Yanina Latorre sólo podría ser condenada a un desembolso económico, gracias a la modificación legal promulgada durante el kirchnerismo.