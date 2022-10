Nuevos detalles sobre la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A raíz de su separación de Camila Homs y la confirmación de su romance con Tini Stossel, Rodrigo De Paul se convirtió en un personaje recurrente en los programas de espectáculos, pero los escándalos que lo tuvieron como protagonista afectaron su trabajo como futbolista, a pocos días del Mundial de Qatar, y lo habrían llevado a una ruptura con la artista pop.



"Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas", reveló Guido Záffora en Es por ahí (América TV) y aseguró que acordaron espera a que termine la Copa del Mundo para hacer pública su decisión y así, evitar el asedio mediático.



Mientras que Luli Fernández brindó nuevo detalles sobre el final de la breve, pero no por eso menos intensa, relación, en los que aparecen los padres de la cantante y el futbolista.



"Hubo una reflexión que habría hecho Rodrigo De Paul sobre cómo esta situación está afectando su carrera. Habría llamado a Mónica, su mamá, para decirle que estaba harto de la situación. Que lo había llamado el papá de Tini Stoessel y que Rodrigo le había cortado el teléfono", contó la panelista de Socios del espectáculo, en referencia al productor Alejandro Stoessel.



"La situación no daba para más y la relación estaría terminada, pero del entorno de Tini querían que la noticia se diera después del mundial", enfatizó la modelo.



Y señaló que ambos se encuentran en Europa pero no se han encontrado. "Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días", explicó.