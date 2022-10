Zaira Nara luce sus curvas de soltera y un exfutbolista buscaría conquistarla

Hace pocas semanas, y tras varios meses de rumores de crisis, Zaira Nara finalmente anunció su separación de Jakob Von Plessen."Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán por siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", expresó la modelo.Como era de esperarse, los rumores de candidatos ya están a la orden del día. Fue Juariu, la influencer dedicada al mundo de la farándula, detectó un like que le dio un famoso ex jugador de la selección argentina a Zaira desde Instagram, justo días después de que se confirmó su separación. Se trata del Pocho Lavezzi, quien tuvo una destacada carrera y que también se encuentra separado de la modelo Natalia Borges."El que no pierde tiempo es el likeador serial", escribió la influencer y lo mandó al frente al exfutbolista.Mientras tanto, Zaira viajó a Uruguay, desde donde enamoró con sus fotos en las que se la ve muy relajada. Lo hizo con su hermana Wanda. Juntas disfrutaron de una escapada de semana de solteras, sin hijos ni responsabilidades laborales.Las fotos que posteó desde un yate en Montevideo se llevaron todas las miradas: En las imágenes luce una bikini negra de top y la parte de abajo de tiritas.