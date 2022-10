¿Dedicada a Wanda Nara?: "Sos adictiva", la nueva canción de L-Gante

La novela entre L-Gante y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Entre rumores y confirmaciones de que "se están conociendo", Ángel de Brito reveló que se filtró la canción que el cumbiero le habría dedicado a la empresaria.



Durante un show que realizó el fin de semana, L-Gante presentó un nuevo tema del que, si bien se desconoce el título y no lo lanzó oficialmente, los fanáticos especulan que estaría dedicado a la hermana de Zaira porque refiere a dos personas que terminaron relaciones largas y emprenden "una nueva etapa".



"No importa la hora porque me prefieres", "Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala", "Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé", "Supuestamente una amiga", "Te lo hago sin palabras", y "Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer", son algunas de las frases que entonó el cumbiero.



Wanda ya había adelantado algo a través de sus historias de Instagram y como acostumbra generó expectativas en los fans y refirió que "uno de los regalos más lindos que recibió fue una canción".



"Bien bandida la canción", reaccionó L-Gante.