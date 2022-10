“Bendito sol”: a los 56 años y recién divorciada, lució sus curvas en un video

A mediados de año, María Fernanda Callejón se sepaó de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna (7). La actriz había confirmado el final de su matrimonio a fines del mes de junio, después de que salieran a la luz unos supuestos chats que el músico habría mantenido con otra mujer. Sin embargo, en cada entrevista que brindó tras la ruptura, evitó hacer cualquier tipo de comentario negativo contra su ex, con quien compartió 11 años de su vida.Y hasta se mostró dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor si aparece alguien que le interese.“Al duelo ya lo hice. Las mujeres duelamos antes. Yo estoy muy atenta, sí, a proteger a mi hija y a priorizarla a ella, que es a la que tal vez le cueste más hacer el proceso”, expresó sobre esta nueva etapa de su vida.Y también admitió que está “abierta” a tener un nuevo compañero. “Yo nunca creí en los tiempos, en eso de estar contando con los dedos. Me parece que hay que dejar que la vida fluya. Y las cosas pasan no por algo, sino para algo”, manifestó.Y durante el fin de semana extra largo, la morocha que supo ser tapa de la revista Playboy se filmó con un traje de baño negro disfrutando del “bendito sol”.Tras invitar a sus seguidores a que le cuenten qué hacía, Callejón expresó: “Les cuento que este tema que estoy escuchando la rompe. En este último proyecto tuve la oportunidad de conocer a este ser maravilloso de @octavioappogh, un streamer genial divertido, buena gente y romántico”.