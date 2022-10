Mientras su mente “está viajando”, ella cautivó con sus fotos en bikini

Durante el fin de semana largo, las famosas argentinas aprovecharon para lucir sus trajes de baños desde distintas locaciones. Algunas con escapadas a la playa y otras desde sus casas. Sol Pérez, referente de las microbikinis, no se quedó afuera.La mediática, que siempre se apropia de todas las tendencias, compartió con sus seguidores un boomerang frente al espejo del baño con una jugada apuesta: eligió una microbikini blanca lisa, con corpiño triangulito y bombacha cavada.Con la sensualidad que le es propia, lució las prendas en una pose que remarca su figura. Utilizó un look más relajado y posó con el pelo atado y sin accesorios.La mediática no dudó en revivir su viaje en las playas italianas y compartió un recuerdo en sus redes sociales. “Mi mente hoy está viajando a este lugar sin duda”, escribió en un posteo junto a una foto en medio de las aguas cristalinas de la ciudad de Sorrento.Sol posó con una microbikini negra: el traje de dos piezas se compone de corpiño triangulito y bombacha cavada a juego. El pelo atado en una colita alta y dos pulseritas de tela completan el look.Desde que se impuso el fenómeno tanga a la vista como nuevo fetiche de las fashionistas, surgieron varias tendencias derivadas que ponen a la ropa interior o los trajes de baño XS como foco de los looks. Luego de los pantalones con aberturas, llega el furor por usar shorts desabrochados. Sol Pérez, también se sumó al fenómeno.La mediática compartió un video al aire libre mientras bailaba al ritmo de La Inocente con una jugada apuesta: eligió una microbikini de estampado camuflado con detalles rosas, con corpiño triangulito y bombacha con arandelas.La clave del look fue sin dudas un minishort de jean azul muy ajustado, que se lleva desabrochado, con la parte superior de la cintura doblada hacia abajo, un detalle que permite dejar a la vista la bikini y que se posiciona como uno de los favoritos para el verano.Lució las prendas en distintas poses para hacer alarde de su figura y de los detalles del look, que completó con un par de aros de arollas plateadas XL y el pelo suelto con ondas.