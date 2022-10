Se conocieron los participantes de la segunda temporada del hotel de los famosos

Mientras Telefe prepara el debut de una nueva edición de Gran Hermano, a partir del 17 de octubre, eltrece ya tiene su caballito de batalla para el verano: la segunda temporada de El hotel de los famosos. El certamen conducido por Pampita y el Chino Leunis era un riesgo para el canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación, ya que en su primera entrega convocó a figuras poco conocidas. Sin embargo, alcanzó resultados satisfactorios.



"Todo lo que pasó en el programa tuvo rebote en las redes", destacó "El Chueco" en una entrevista con Noticias Argentinas y aseguró que el producto acercó al público más joven, que no tiene la costumbre de ver TV abierta. "No me sorprendió el éxito, por algo hicimos. Muchos decían que los participantes no eran famosos, pero a los 10 días ya lo eran. Lo debería llamar 'El hotel de los futuros famosos'", comentó con humor.



Y luego de la consagración de Alex Caniggia como ganador, estaba todo dado para que empezara una nueva entrega, para la que el canal viene trabajando con tiempo junto a la productora Boxfish, ya que se espera que las grabaciones comiencen en las próximas semanas y que salga al aire en 2023. Además de los conductores, volverán Gabriel Oliveri como gerente general del hotel y José María Muscari como coach de convivencia.



Mientras que los elegidos para convivir bajo un mismo techo, trabajar y someterse a desafíos de destreza física son Charlotte Caniggia, la exGran Hermano Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Alejo Ortíz, Delfina Gérez Bosco, Dolores Barreiro, la ex Combate Flor Moyano, Mariano Caprarola, Federico Barón, Bautista Araneo y la uruguaya Abigail Pereira.



"Creo que nos levanta la vara a todos el hecho de que tengamos dos realities creo que nos obliga a pensar, a ser creativos para tener una segunda versión que sea todavía mejor. Confío en que va a ser así", reflexionó Leunis días atrás, en relación a la pelea por el rating con el canal de las pelotas. Y adelantó: "Va a haber algunos cambios en el reglamento. Para evitar cosas que pasaron, pero también porque queremos que los participantes no vengan con que ya saben todo cómo va a ser porque vieron la primera edición".