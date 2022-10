"Éxitos Acústicos": Manuel Wirzt anticipó a Elonce el show que dará en Paraná

Manuel Wirzt presentará sus "Éxitos Acústicos" el viernes 21 de octubre, a las 21, en el auditorio de la Escuela de Música de Paraná. En la previa a su show, el artista anticipó alo que será un nuevo encuentro siempre tan especial y lleno de emociones.“Interpretaré las canciones que todos conocen y las del disco nuevo. Será un espectáculo intimo que me dará la posibilidad de vincularme con el público de otra manera porque habrá menos bochinche, podré charlar con la gente y recordar viejos tiempos”, animó.Con nuevos temas y sus clásicos de siempre, re-versiones y algunas sorpresas, sonarán “Desde que te vi” ft. Diego Torres, “Loca de mi corazón”, “Todo”, “Uno”, “Tanto amor”, “Imposible”... y por supuesto no faltaran los clásicos “Dondequiera que estés”, “Rescata mi corazón”, “Hoy te necesito”, “Loco por ti” y tantos otros. “Son las grandes canciones esperanzadoras de amor que generan ilusión”, remarcó el músico.De hecho, reveló cuál es su conexión con esta forma de arte que permite plasmar diferentes conceptos y expresiones a través del sonido. “La música es la que me ayuda con los vehículos que utilizo para contar historias, sea el teatro, el público infantil, todo lo que me dé la oportunidad de contar algo que tengo ganas de decir”, explicó al destacar: “La música es lo más cercano al alma”.