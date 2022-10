“Volver al Futuro”: emotivo reencuentro de Christopher Lloyd y Michael Fox

Michael Fox recordó a su mamá

Michael Fox habló de su salud

Christopher Lloyd y Michael Fox se reunieron sobre el escenario de la Comic Con de Nueva York. Juntos y frente a una audiencia fanática, rememoraron anécdotas del rodaje de la saga Volver al futuro.Se mostraron cómplices y se abrazaron durante varios tramos de la charla. Además, Michael habló de cómo vive con su enfermedad y recordó a su mamá, que murió hace pocas semanas.“La mejor parte de esta película fue trabajar con Chris”, dijo Michael, mostrándose agradecido con su colega. Destacó que se divertía al trabajar con él: “Simplemente es un genio”. Y aseguraron que ambos sintieron la química inmediata cuando se conocieron.Durante la charla en el panel, les preguntaron si se habían robado algún objeto del set de filmación. Con la gracia que lo caracteriza, el actor que interpretó al Doc Emmett Brown respondió que no... e inmediatamente después reveló que se llevó una remera de recuerdo y que su esposa no se la permite usar.Michael Fox se encuentra en pleno duelo por la muerte de su mamá, que ocurrió hace apenas dos semanas. Durante el encuentro la recordó con emoción y contó una anécdota sobre los inicios de su carrera.“Tenía 23 años, la llamé porque ella estaba en Canadá y le dije: ‘Quieren que haga esta película de Steven Spielberg, pero tengo que hacerlo de noche y tengo que hacer Family Ties de día’. Y ella me dijo que iba a estar muy cansado”, reveló ante la audiencia de la Comic Con.Él, muy seguro, le respondió: “Vivo para este tipo de cansancio. Todo estará bien”. “Hasta el día de hoy, bueno, hasta hace dos semanas, mi madre pensó que era una muy mala idea hacer Volver al futuro. A ella le encantó la película, pero tenía razón: me cansé”, aseguró emocionado.En redes sociales se comentó bastante sobre el estado de salud de Michael Fox, que fue diagnosticado en 1991 con el mal de Parkinson. Sin embargo, no fue el único problema que enfrentó: lo operaron de un tumor en la médula y tuvo un grave accidente doméstico hace poco tiempo.“En el último año, me rompí la mejilla, la cuenca del ojo, la mano, el codo y el hombro. Tuve un año difícil de recibir palizas. Pero eso fue genial, porque me hizo dar cuenta que con gratitud todo se sostiene”, aseguró este optimista eterno.“Si podés encontrar algo por lo que estar agradecido y decir: ‘Esto es bueno’... siempre mejorará. Soy muy optimista”, admitió el actor. Y completó: “Yo diría que el optimismo es pensar que es más probable que las cosas mejoren a que empeoren. Si crees en eso y lo agradeces, te sostendrá el resto de tu vida”. Fuente: (Tn)