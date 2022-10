La China Suárez reveló el prejuicio que tenía de Rusherking

La China Suárez estuvo el domingo en La Peña de Morfi (Telefe), y en una charla con Jey Mammon la actriz se refirió como nunca al inicio de su noviazgo con Rusherking, con quien pasa por un gran momento en pareja.



“Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio”, se sinceró la ex de Benjamín Vicuña.



Y sobre la diferencia de edad entre los dos, ella 30 y él 22, explicó: “Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa”.



Sobre cómo es el cantante y aquella primera charla, expresó: “Me sorprendió muchísimo. Primero, yo no sabía que era tan alto. Mi primera reacción fue ‘mirá a Rusherking. No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían”.



Y se sinceró sobre que él se mostró muy sereno al hablarle: “No, no lo demostró. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar… No. Me fui de la fiesta y después nos empezamos a escribir”.



“Él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así”, cerró Suárez.