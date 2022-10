Actor entrerriano interpretó a un militar en la película “Argentina, 1985”

Con la ilusión del Premio Oscar

Su historia tiene todos los matices de aquel que un día emigró de su pueblo buscando nuevos horizontes, combinada con la de tantos artistas argentinos en quienes nunca muere el sueño de vivir de aquello que los apasiona.Como Analista de Sistemas, hizo una maestría en Educación Diabetológica y trabaja en una fundación dedicada a la educación e investigación en diabetes y enfermedades de la nutrición, en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata.“El resto de mi tiempo mi vida es la actuación. Es mi pasión, lo que más me gusta y ojalá pudiese vivir de eso”, cuenta.Ya perdió la cuenta de la cantidad de publicidades, obras de teatro y películas en las que participó, incluso con papeles protagónicos. Sus características y la rigurosidad profesional que se percibe con solo escucharlo, hacen que su trabajo sea muy requerido. Pero asume que vivir en la apodada “Ciudad de las diagonales” en lugar de en CABA, le resta oportunidades.El casting que había realizado para otra película le permitió en 2021 filmar “Argentina, 1985”, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani bajo la dirección de Santiago Mitre, que se estrenó el pasado 29 de septiembre y ya sueña con conquistar a la Academia de Hollywood.El largometraje está centrado en la vida de los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), quienes llevaron adelante el juicio a las Juntas Militares.“Es un gran producto. Habla de democracia. El director hizo un gran trabajo al mezclar con astucia un tema tan duro con cuestiones de familia y pasos de comedia. Muestra la lucha de los fiscales contra el poder político de los militares, que si bien estábamos en democracia, todavía pesaba”.Al actor colonense se le encomendó la tarea de interpretar al Brigadier General Basile Lami Dozo, de la Fuerza Aérea. “Estuve un mes estudiando todos sus movimientos, cómo se sentaba, cómo se movía. Vi los documentales de la época, por si durante el rodaje al director se le ocurría que haga algo en particular”.“No teníamos un texto marcado dentro del guion, pero me dieron los tips de cómo trabajar con Santiago Mitre y la naturalidad en la actuación que él pretendía”. “Finalmente llegamos a decir nuestros nombres, el cargo y una frase que resumía todo: ‘No reconozco la legitimidad del presente tribunal’”, agrega.Cuenta que “la parte más emotiva ha sido el momento del alegato y la famosa frase ‘Nunca más’. El abucheo de la sala gritándonos a los personajes militares, fue terrible. Además, en el mismo lugar donde sucedió, los Tribunales Federales. Los extras hicieron un gran trabajo y nos hicieron sentir mal. Después lloré 15 minutos afuera”.“Cuando terminó la escena, la directora de casting Mariana Mitre, vino a abrazarnos y pedirnos perdón por habernos puesto en ese lugar”, recuerda. El rodaje tuvo la particularidad de llevarse a cabo durante uno de los rebrotes de covid. “Fue complejo y rescato el trato y los cuidados de la producción”, señala López Viollaz.También rescata el trabajo de posproducción y la ambientación típica de los años ’80.Actualmente, Marcelo López Viollaz está rodando “Serán legión” donde protagoniza junto a Patricia Palmer, Atilio Veronelli y Esmeralda Mitre. “Ya me quedan pocas escenas. Es un hermoso guión, una película de terror pero con la particularidad de ser de época”.Además de Darín y Lanzani, “Argentina, 1985” cuenta con las actuaciones de Alejandra Flechner, Norman Briski, Alejo García Pintos y Carlos Portaluppi, entre otros.El film nacional permanecerá solo por tres semanas en la cartelera de los cines, donde la venta de entrada ya supera todos los pronósticos. Luego, estará disponible en una plataforma de streaming Amazon.Antes de su estreno, la película ya se había alzado con el Premio del Público en el Festival de San Sebastián y el de la Federación Internacional de Críticos a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Venecia. Además, recibió una mención especial por parte de la Asociación Mundial Católica de Comunicación.Como si fuese poco, es la elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para formar parte de la preselección para competir en la categoría “Mejor Película Extranjera”, en la próxima edición de los Premios Oscar. Todavía deberá superar dos instancias antes del 21 de diciembre, cuando se darán a conocer los largometrajes extranjeros que participarán de la gala.La última película argentina en competir por el Oscar fue “Relatos Salvajes”, de Damián Szifrón (2014). “La historia oficial”, de Luis Puenzo (1986) y “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella (2010), fueron las dos películas argentinas que ganaron la estatuilla hasta el momento.Fuente: El Entre Ríos