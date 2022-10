Stefi Roitman y Ricky Montaner se refirieron a los rumores de separación

Desde que se casaron, Stefi Roitman y Ricky Montaner se vieron envueltos repetidas veces en rumores de separación.



Si bien cada uno de ellos le hacía frente a la versión de crisis de pareja mostrándose juntos en redes, por primera vez hablaron a la par de este tema.



Ambos contaron cómo se sienten ante los constantes rumores de separación. Sin embargo, Stefi fue más contundente al afirmar que se dicen "barbaridades" sobre ellos.



En primer lugar, Stefi contó cómo se toma las contantes versiones de crisis de pareja con su marido.



"Es lógico que aparezcan porque mostramos mucho de nuestra relación y estamos muy expuestos, pero nos reímos de eso, aunque no dejan de sorprendernos las barbaridades que llegan a inventar. Pero, como no hay tales crisis, entonces no nos afecta", afirmó, con firmeza, en diálogo con ¡Hola! Argentina.



Entonces, la periodista les preguntó si les gusta "provocar" en redes. Esa pregunta fue el disparador para que Ricky hablara contundente sobre este tema.



"No, yo siento que posteo lo que me gusta y si hay gente que se molesta o se ofende con eso, bueno pues, qué chévere. Mi intención no es provocar. Yo me hago el tatuaje que me quiero hacer y lo subo porque simplemente me gusta", sentenció.



Antes de cerrar, Stefi contó que se siente igual que su marido.



"Me pasa lo mismo. Lo que subo es porque me da ganas, no para provocar. Lo que le llega o le hace ruido al otro ya no es tema mío. Obvio que sabemos del poder de las redes sociales y que siempre algo provocan, pero yo no lo hago para generar polémica", cerró, con firmeza. (Fuente: Ciudad)