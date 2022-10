Video: los pedidos de Belu Lucius a Javier Ortega Desio tras su retoque estético

Belu Lucius no tuvo reparos a la hora de contar que se sometió a una intervención quirúrgica para reducir su papada. Fiel a su estilo, apeló al humor para dar los detalles. En primer lugar, compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se la ve con una faja en la zona afectada y pidiéndoles favores innecesarios a su marido, el puma paranaense Javier Ortega Desio.Acto seguido, mostró el proceso de recuperación. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. Desde hoy solo 12 horas”, escribió en una de sus stories. Y relató, ya en tono más serio, por qué tomó esta decisión: ““Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”. Y continuó: “Lo mío era hereditario de mi viejo y la parte de su familia. Y mirá que probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie”.En tono más reflexivo, apuntó: “Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien. Hay gente que se implanta pelo, que se pone tetas, que se hace una rinoplastia. Bueno, yo tenía un tema con la papada. Y esto que me pasó a mi, yo que se también le pasa, aparte de a muchas mujeres, a muchos hombres porque es una de las intervenciones más pedidas por hombres”.Por último, mostró bien en detalle la faja: “De esto que ven acá, yo tengo un solo punto. Obvio que todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el puntito, la venda, hacer la curación, pero lisa y llanamente lo que yo me hice es una lipo en la papada”. Y bromeó: “Literalmente me están bardeando por no haber pasado el dato de la cirujana plástica que me hizo semejante maravilla. Pero esperen a ver el antes y el después. Después me dicen ´fue canje´, no, ni fue canje. Si quieren se los paso, pero ¡aguanta!”.