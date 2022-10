Alec Baldwin llegó a un acuerdo por la mujer a la que mató por accidente

A casi un año de la tragedia que se desencadenó en el set de Rust, Alec Baldwin llegó a un acuerdo con la familia de Halyna Hutchins, la mujer a la que mató por accidente.



"Hemos alcanzado un acuerdo, pendiente de aprobación por las autoridades judiciales, en lo relativo a nuestra demanda de muerte por negligencia contra los productores de Rust, incluidos Alec Baldwin y Rust Movie Productions, LLC. Como parte del acuerdo, el caso será desestimado", manifestó el viudo Matthew Hutchins a través de un comunicado, quien además se convertirá en productor ejecutivo del western.



"El rodaje de Rust se reanudará con su elenco original en enero de 2023. No tengo ningún interés en enzarzarme en recriminaciones o atribuciones de culpa (hacia los productores o Mr. Baldwin). Todos nosotros creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente", concluyó.



Mientras que el actor celebró en sus redes la resolución del caso civil. "A lo largo de este difícil proceso, todos han mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Agradecemos a todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación", señaló.



El hecho se desencadenó la tarde del 21 de octubre de 2021, en Rancho Bonanza Creek, Nuevo México. Baldwin estaba filmando una escena de un tiroteo, para la que tuvo que empuñar un arma de fuego que debía estar cargadas con balas de salva para que no hubiera heridos.



Sin embargo, el actor les disparó accidentalmente a Halyna Hutchins, la que murió en el momento y al director, Joel Souza, quien resultó herido.



"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia", manifestó el intérprete horas más tarde.



Y agregó: "Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".



Y aunque al principio la familia de la víctima había decidido no iniciar acciones legales, en febrero pasado inició una demanda contra el actor y a la producción, en las que indicaba que las evidencias en torno a la causa son "abrumadoras" y que descartaban el posible sabotaje por parte de otros trabajadores de la película. .



Si bien Baldwin se mantenía firme en la defensa de su inocencia e insistía en que no había apretado el gatillo, a mediados de agosto el FBI determinó lo contrario.