A los 61 años, se llevó todas las miradas con una malla enteriza blanca

Andrea Frigerio es de las modelos y actrices más lindas de Argentina, que triunfó en las pasarelas, en televisión y novelas. Desde hace años que se alejó de la escena mediática para enfocarse en su rol de empresaria.El hecho de ya no estar tan ligada a los medios, no significa que Frigerio no tenga contacto con el público que la vio crecer en lo profesional, tanto en la pantalla chica como en el cine. Es que, como la mayoría de los famosos, en su Instagram comparte contenido con el que está más cerca de la gente.En las últimas horas, deslumbró al compartir una foto en la que posa con una malla enteriza y deja en claro que los años no pasan para ella. Andrea Frigerio cumplió 61 años en agosto, pero eso no le impide sentirse sensual y libre, como cuando arrancó con su carrera de modelo a principios de los 90, detalla el diarioLas fotos son parte de la promoción de un centro de estética de Buenos Aires, para quien ella presta su imagen. Pero, al pie de la publicación dio algunos tips para lucir radiante como ella.“Hábitos saludables, alegría y buenos pensamientos. Dormir bien, tomar agua (caliente) y cuidar la salud”, escribió Frigerio.