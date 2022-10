Sin filtro, Florencia Peña dejó ver el tatuaje dedicado a su ex

Florencia Peña decidió tomar sol al lado del Delta, en la zona dónde vive, y mostrarse “sin filtro”, tal como fue el hashtag que utilizó.En la foto, la actriz posó sentada, de espaldas y con una microbikini rosa que se llevó todas las miradas. La imagen deja ver gran parte de sus tatuajes, en especial el que tiene sobre la cola y que dice “María”. Los comentarios de los seguidores se centraron en tal detalle.Durante su última participación en Podemos Hablar, Florencia Peña contó la historia de un tatuaje del que se arrepintió. Sucede que cuando la relación con su ex, Mariano Otero, comenzó a empeorar, la actriz quiso tener un “gesto de amor desesperado” para con él.“Manotazo de ahogado: ‘me tatúo un Mariano’. Él me tenía tatuada en el corazón y yo nunca le había retribuido el tatuaje, así que dije ‘es ahora’”, detalló la conductora.“Cuando llegué a casa se lo mostré y me miró como diciendo ‘no había necesidad’. La cuestión es que nos separamos y quedé con un Mariano tatuado sobre la cola”, comentó. Para “solucionar” el problema en el que se había metido, decidió tapar el “no” con un trival y dejarse el “María”, considerando que su nombre completo es “María Florencia”.