Película “Argentina, 1985” es un éxito: la extienden en cines una semana más

Qué cines de Entre Ríos pasarán la película:



El filme de Santiago Mitre, fue la película elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que forme parte de la preselección para competir como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2023.El éxito de “Argentina, 1985”, la película dirigida por Santiago Mitre que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, alcanzó cifras que sorprendieron hasta a los propios productores y distribuidores del filme. La ubican en el puesto 23° de todas las estrenadas, nacionales y extranjeras, en la Argentina en lo que va de 2022.Paraná no fue la excepción. En el Cine Círculo observaron esa gran afluencia de público.Juan Pablo Segovia, desde el cine, aseveró aque antes de que termine la primera semana desde el estreno, es decir, de jueves a miércoles, 2000 personas la vieron en este cine”.A su vez, confirmó una semana más para poder disfrutarla. Y si bien destacó que en Amazon se estrena el 21 de octubre, “podría seguir proyectándose en simultáneo con la exhibición en la plataforma”.En el Cine Círculo comenzaron exhibiendo la película desde el jueves; lo hicieron con dos funciones, agregaron una más por la gran demanda.Segovia puntualizó que “con una película nacional hace mucho que no pasaba tener tanta demanda. Esta película fue rechazada por las grandes cadenas por la corta ventana de exhibición que tenía de cine a la plataforma, al no exhibirse en cadenas grandes, la gente viene a los cines independientes a verla”.En la capital entrerriana, se pasará a las 18:30; 19:45 y 21:30 horas. Las entradas tienen un valor de $900.