Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de “abuso” hacia ella y sus hijos: detalles

Angelina Jolie detalló lo que describió como un comportamiento abusivo por parte de su exmarido Brad Pitt en un documento judicial registrado el martes, intensificando una batalla legal sobre una bodega francesa que la expareja compartió en el pasado y revelando nuevos detalles sobre la disolución de su matrimonio.



El documento, registrado en un tribunal de Los Ángeles, alega que Pitt trató de condicionar la venta de Jolie de su participación en la bodega a un acuerdo de no divulgación que le habría impedido discutir públicamente "el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y sus hijos".



El documento registrado por Jolie describe un episodio durante un vuelo en avión privado en septiembre de 2016 en el que Pitt supuestamente "agarró a Jolie por la cabeza y la zarandeó" antes de "empujarla contra la pared del baño." Pitt también "estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara", alega el citado documento.



Los abogados de Pitt no respondieron inmediatamente a preguntas el martes.



La documento registrado avanza las contrademandas contra Pitt en una demanda que presentó contra Jolie y su antigua compañía en febrero.



Pitt alega que la venta de Jolie en septiembre de 2021 de su participación en la bodega Chateau Miraval a una empresa internacional de bebidas fue ilegal porque la pareja había acordado que nunca venderían su parte sin el consentimiento del otro.



Jolie alegó en el escrito presentado el martes que no existía tal acuerdo y que Pitt se había negado a comprar su parte a menos que ella consintiera "una orden de mordaza desmedida" en relación con su conducta.



En el documento, Jolie también dijo que el FBI investigó el incidente en el avión y "concluyó que el gobierno tenía causa probable para acusar a Pitt de un delito federal". Pitt no ha sido acusado de ningún delito, y un portavoz del FBI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (NA)