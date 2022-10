Murió César Mascetti: el periodista y conductor tenía 80 años

El histórico conductor de Telenoche, César Mascetti, murió este martes a los 80 años. La noticia fue confirmada por los canales eltrece y TN, donde el periodista fue la cara del noticiero junto a su pareja, Mónica Cahen D’Anvers.“Tenemos que dar una noticia súper triste para nosotros acá en esta casa. Se fue una persona muy querida por todos nosotros y un referente para el periodismo argentino: se murió César Mascetti”, informó este mediodía la periodista de TN, Dominique Metzger.El fallecimiento del periodista fue confirmado oficialmente a través de un comunicado de la municipalidad de San Pedro, donde Mascetti nació el 9 de diciembre de 1941.Tras egresar de la Universidad nacional de La Plata, trabajó en el diario El Independiente que había fundado su abuelo, Alejandro Mascetti, y continuó su padre. Más tarde, se desempeñó en Clarín y La Razón, para luego desembarcar en Canal 13.En Telenoche, Mascetti se consagró como uno de los cronistas y conductores históricos de la señal. Allí realizó importantes entrevistas con los expresidentes de Chile, Salvador Allende; y de Argentina, Arturo Umberto Illia y Juan Domingo Perón; además de con el escritor Jorge Luis Borges y el exguitarrista de The Beatles George Harrison, entre cientos de figuras relevantes.En los pasillos del viejo Canal 13, César conoció a su pareja, la periodista Mónica Cahen D’Anvers, en el año 1971. Por ese entonces ella estaba casada con Iván Mihanovich, con quien había tenido a sus hijos, Iván y Sandra. Todo quedó en un simple saludo y el reencuentro fue años después, cuando ella conducía Mónica presenta y ya estaba separada. “Me parecía un hombre insoportable. Era muy buenmozo y se sabía lindo. Todos los días había mujeres en la puerta del canal que lo esperaban a la salida”, contó la periodista alguna vez sobre la primera impresión que le dejó Mascetti. Sin embargo, con el tiempo esa sensación se fue transformando hasta dar paso a una historia de amor que se prolongaría por cuatro décadas.Mascetti y Cahen D’Anvers serían la cara de Telenoche entre 1991 y 2003, cuando ambos se despidieron del ciclo y se mudaron a San Pedro. “La verdad, nunca nos arrepentimos del cambio. Cuando estábamos pensando en irnos de la tele, un brillante psicoanalista con el que hacíamos terapia nos tiró una frase que terminó por definir nuestra decisión: ‘No sé ustedes, pero yo quiero que a mí la muerte me encuentre vivo’, dijo. Y ahí se nos bajó el telón. ¿Qué sentido tenía seguir trabajando con semejante carga horaria si eso no nos permitía estar más conectados con la vida? Nosotros también queremos estar vivos cuando nos llegue la hora. Somos viejos vitales y transitamos esta etapa de nuestras vidas con la plena certeza de que estamos aprovechando cada instante que tenemos”, le decía el periodista a la revista ¡Hola! Argentina, en junio de 2015.Mascetti fue uno de los conductores de Telenoche junto a Mónica Cahen D’Anvers, que además era su pareja. Esa forma de presentar la noticia la llevaron, después, a la radio.Desde 2004, los conductores llevaron su química al dial de Radio del Plata en “Mónica y César” hasta 2015, año en el que dejaron los medios. En ese momento, decidieron dedicarse de manera íntegra a instalarse en San Pedro para administrar su espacio turístico-rural “La campiña”.Mónica y César se casaron después de 25 años de estar juntos, en sus bodas de plata, el de 7 de junio del mismo año. “Aprovechamos la fecha y nos casamos. Nos pareció que era un buen regalo de aniversario. Le dije a César: ‘¿no te parece que es hora de que firmemos un papelito para que se sepa que esto es en serio?’. Y lo hicimos”, contó ella en una entrevista conUna de las últimas declaraciones públicas que hicieron los conductores fue meses atrás, en enero, durante el certamen de la 22° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción, cuando el producto que cosechan Mónica y César recibió la distinción al “Durazno de Oro” de esta temporada.“Para nosotros es una gran satisfacción y estímulo para seguir apostando a esta noble y apasionante actividad, en la que llevamos ya más de 40 años”, declararon tras recibir la distinción.Según pudo saber, los restos de Mascetti no serán velados y serán enterrados en el cementerio de San Pedro, el lugar que lo vio nacer y en el que eligió vivir sus últimos años.