Camila Homs compartió con sus seguidores un nuevo look de lencería erótica

La ex mujer de Rodrigo De Paul (con quien tuvo dos hijos, Francesca y Bautista), fue fotografiada con un conjunto de ropa interior negro con detalles que marcaron la diferencia: el corpiño, por un lado, tiene un agregado de broderie en la parte inferior y dos tiras que se desprenden de la zona del busto.La parte de abajo, diminuta y al mejor estilo colaless, tiene pequeñas argollas metálicas y dobles breteles que se cruzan en la zona del vientre. Estos detalles en la lencería se posicionan como favoritos a la hora de armar looks que dejan parte de las tiras de la ropa interior al descubierto.Como complemento, Camila Homs llevó una gargantilla negra de inspiración árabe, con hileras de cuentas colgando, a juego con los adornos del corpiño. El pelo con ondas al viento y una apuesta de maquillaje muy glam, a base de ojos delineados, sombras en tonos tierra, máscara de pestañas, rubor y labial nude fueron los aliados del estilismo, que recibió miles de “Me Gusta” y halagos por parte de sus seguidores.Si bien las apuestas en ropa interior se volvieron de las más frecuentes en el perfil de Camila Homs, la joven consolida cada vez más su faceta como modelo y los looks deportivos también formar parte de su porfolio. Junto a una marca local de ropa de deporte y microbikinis, para la que hace poco hizo una producción de moda, recientemente posó con un conjunto sporty ajustadísimo.En Puerto Madero, la influencer grabó un video con un equipo de base blanca y estampado estilo batik gris formado por un top muy escotado con cierre y un par de calzas ajustadísimas. Lo combinó con medias blancas y un par de zapatillas estilo “chunky”, un modelo ideal para hacer deporte.Una caminata con mucha actitud, digna de una pasarela, un par de giros para mostrar el vestuario desde todos los ángulos y algunas poses demostraron que Camila Homs se siente cada vez más suelta en su faceta como modelo.