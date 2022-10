Video: L-Gante discutió con policías: “¡Guardá el fierro, salame!”

Otro escandalo envuelve a L-Gante. Esta vez con un efectivo de la @Policia_ciudad que se peleó en una cabina de peaje. pic.twitter.com/zdRLdDc6TJ — Pampa Monaco (@pampamonaco) October 3, 2022

El domingo por la noche, Elián Ángel Valenzuela (conocido popularmente como L-Gante) protagonizó un incidente con oficiales de la Policía de la Ciudad después de haber conducido a alta velocidad por la avenida General Paz, altura Dellepiane, con sentido al Riachuelo.El músico fue detectado conduciendo a gran velocidad, por lo que se intentó -sin éxito- detenerlo. “Personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad, que se encontraba anoche realizando un recorrido preventivo por la avenida General Paz, altura Dellepiane con sentido al Riachuelo, moduló por frecuencia al Anillo Digital por encontrarse siguiendo a un vehículo que era conducido a gran velocidad”, precisaron autoridades a este medio.“El conductor del Porsche hizo caso omiso al pedido de detención y frenó recién en el peaje de la autopista Riccheri, en la provincia de Buenos Aires”, precisaron desde la fuerza policial, quienes señalaron que fue en ese momento que -al identificar al conductor- se constató que se trataba del cantante L-Gante. “Era acompañado por dos hombres y una mujer”, aseguraron.De acuerdo a la Policía de la Ciudad, el grupo a bordo del vehículo en infracción tuvo “un comportamiento hostil con los efectivos policiales”. “Y el conductor argumentó que no paró en su momento porque confundió a los oficiales de la Policía de la Ciudad con la custodia que lo acompañó a un recital”, precisaron.En este contexto, los efectivos policiales realizaron una Unidades Funcional de Instrucción (UFI) N° 9, a cargo de la doctora Talin, quien dispuso que se le labre un acta al conductor por infracción a la Ley 451.Si bien en un momento circuló en las redes que el músico había sido demorado unas dos horas por la Policía de la Ciudad, su representante legal, Alejandro Cipolla, desmintió esta información. “L-Gante no fue detenido ni demorado”, publicó el letrado en una historia de Instagram.“Solo fue una multa de tránsito por exceso de velocidad. No hubo demora, solo una discusión ínfima que duró un minuto”, informó Cipolla en diálogo con TN.Un video del hecho fue difundido en las redes por el periodista Pampa Mónaco. En las imágenes se puede ver el auto de L-Gante detenerse en el peaje, mientras los oficiales le ordenan que descienda del vehículo. “¡Me bajo del auto, pero guardá el fierro, salame!”, se escucha gritar al músico una vez fuera del rodado.Ofuscado por la situación, L-Gante empuja al uniformado, mientras una mujer media e intentar calmar la situación.Según trascendió, el incidente con las autoridades policiales se dio después de que que L-Gante saliera del show de Daddy Yankee, ayer por la noche en el estadio de Vélez Sarsfield. (La Nación)